В народный день траура по погибшему Роману Бондаренко было задержано более 110 человек

/ Общество
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За прошедшие сутки, когда у неравнодушных белорусов был день траура по погибшему Роману Бондаренко, в разных частях страны были задержаны более 110 человек.

Как отмечает правозащитный центр «Весна» (лишен власти регистрации), несколько десятков людей были задержаны в Минске.

Среди тех, кого доставили в райотделы милиции, люди самых разных профессий от журналистов до актеров, от медиков до  музыкантов.

Также, как отмечают правозащитники, задержания прошли в Барановичах, Бресте, Вилейке, Клецке, Ляховичах, Молодечно, Слуцке, Сморгони и других городах.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста массовые задержания

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