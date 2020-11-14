Неизвестные сожгли дачу академика Мрочека и оставили записку с угрозами

Сегодня стало известно о пожаре в деревне Узборье (Минский район). Здесь ночью горела дача бывшего руководителя РНПЦ «Кардиология», академика Александра Мрочека.

Как сообщил tut.by профессор, о происшествии ему сообщил сосед. В этот момент сам медик находился на Витебщине. Когда срочно приехал, с огнем уже боролись спасатели.

По его словам, «сгорели беседка, часть дома, подвал, он был открыт, мы его не закрыли на замок. В подвале была небольшая баня — она полностью выгорела. Проще говоря, три не зависимых друг от друга очага возгорания».

Мрочек отметил, что, по мнению спасателей, это был поджог.

Он также рассказал, что на стоявшем на улице стуле лежала кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. В записке указывалось, что «я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», — это полный бред! И написано в конце, что это только начало».

Александр Мрочек руководил РНПЦ «Кардиология» 12 лет, награжден медалью Франциска Скорины. С ним в конце августа был досрочно расторгнут трудовой контракт , заключенный до февраля 2021 года. Увольнение Мрочека стало первым кадровым решением исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, который по распоряжению Александра Лукашенко 24 августа возглавил министерство .

Решение об увольнении Мрочека вызвало резко негативную реакцию сотрудников РНПЦ, медики просили Минздрав пересмотреть решение и собрали подписи под коллективным обращением против увольнения Мрочека. В ходе встречи 27 августа в РНПЦ «Кардиология», прямую трансляцию которой вело «Еврорадио», Пиневич сказал собравшимся, что решение не будет пересматриваться. Когда Пиневич покидал зал, где проходила встреча, сотрудники кардиоцентра провожали его свистом и криками «Позор».

Фото со страницы Дмитрия Мрочека, сына академика, в соцсети