Что произошло с валютой

На прошедшей рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Плюс по итогам недели продемонстрировал:

злотый +0,087 пункта (с 6,749 до 6,7511 белорусского рубля за 10 злотых).

Четыре другие упали:

евро — на 0,0218 пункта (с 3,0537 до 3,0319 белорусского рубля);

доллар — на 0,0112 пункта (с 2,578 до 2,5668 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,015 пункта (с 3,3365 до 3,3215 белорусского рубля за 100 российских);

гривна — на 0,037 пункта (с 9,1707 до 9,1337 белорусского рубля за 100 гривен).

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