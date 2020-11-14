Большие очереди вернулись на границу
Под тысячу большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.
По данным ГПК на 10:00, на четырех «переходах» на литовском направлении в очереди стоит более 770 фур:
- «Каменный Лог» — более 380;
- «Привалка» — более 160;
- «Котловка» — более 150;
- «Бенякони» — более 80.
Гораздо меньше грузовиков ожидает «зеленый свет» для выезда в Латвию — более 140:
- «Урбаны» — более 100;
- «Григоровщина» — более 40.
Очереди на польском направлении составляют более 60 большегрузов:
- «Брузги» — более 40;
- «Козловичи» — более 20.