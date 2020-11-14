Большие очереди вернулись на границу

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Под тысячу большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.

По данным ГПК на 10:00, на четырех «переходах» на литовском направлении в очереди стоит более 770 фур:

  • «Каменный Лог» — более 380;             
  • «Привалка» — более 160;
  • «Котловка» — более 150;
  • «Бенякони» — более 80.          

Гораздо меньше грузовиков ожидает «зеленый свет» для выезда в Латвию — более 140:

  • «Урбаны» — более 100;
  • «Григоровщина» — более 40. 

Очереди на польском направлении составляют более 60 большегрузов:

  • «Брузги» — более 40;
  • «Козловичи» — более 20.
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Тэги: очереди фур на границе