США потрясены смертью Романа Бондаренко и призывают привлечь к ответственности виновных

/ Политика
Просмотров: 30

Соединенные Штаты Америки потрясены смертью Романа Бондаренко и призывают власти Беларуси провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении посольства США в Беларуси.

«Соединенные Штаты потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти 12 ноября Романа Бондаренко, который, по свидетельствам очевидцев, скончался от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском. Мы выражаем соболезнования его семье и солидарны со всем белорусским народом, оплакивающим его утрату», — отмечает дипмиссия.

«Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко. Мы осуждаем продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться. Мы еще раз призываем власти Беларуси предоставить белорусскому народу его право свободно и мирно выражать свое мнение, собираться и подавать обращения своему правительству. Белорусский народ заслуживает правительство, которое уважает его права человека и дает надежду на лучшее будущее», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 12 ноября госсекретарь США Майкл Помпео вновь призвал белорусские власти немедленно прекратить эскалацию насилия, освободить всех политзаключенных и мирных демонстрантов, а также вступить в диалог с гражданским обществом.

Сюжет: Акции протеста
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США убийство Романа Бондаренко Персона: Роман Бондаренко

Другие материалы на эту тему:

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Сотни людей собрались на «Площади Перемен» почтить память Романа Бондаренко

Сотни людей собрались на «Площади Перемен» почтить память Романа Бондаренко

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»

ГУВД назвало избиение активиста до состояния комы «дворовым конфликтом»

При Байдене Вашингтон может пристальнее взглянуть на Беларусь

При Байдене Вашингтон может пристальнее взглянуть на Беларусь