США потрясены смертью Романа Бондаренко и призывают привлечь к ответственности виновных

Соединенные Штаты Америки потрясены смертью Романа Бондаренко и призывают власти Беларуси провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении посольства США в Беларуси.

«Соединенные Штаты потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти 12 ноября Романа Бондаренко, который, по свидетельствам очевидцев, скончался от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском. Мы выражаем соболезнования его семье и солидарны со всем белорусским народом, оплакивающим его утрату», — отмечает дипмиссия.

«Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко. Мы осуждаем продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться. Мы еще раз призываем власти Беларуси предоставить белорусскому народу его право свободно и мирно выражать свое мнение, собираться и подавать обращения своему правительству. Белорусский народ заслуживает правительство, которое уважает его права человека и дает надежду на лучшее будущее», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 12 ноября госсекретарь США Майкл Помпео вновь призвал белорусские власти немедленно прекратить эскалацию насилия, освободить всех политзаключенных и мирных демонстрантов, а также вступить в диалог с гражданским обществом.