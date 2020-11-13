В Архикафедральном костеле в Минске прошла поминальная месса в память о Романе Бондаренко

Сотни людей пришли 13 ноября на вечернюю мессу в Архикафедральный костел на площади Свободы в Минске, где прошла молитва за умершего после избиения активиста Романа Бондаренко. Службу провел епископ Юрий Кособуцкий.

Костел не вместил всех желающих, люди молились во дворике костела и на прилегающей территории. Фото: Наша Нiва.

Бондаренко стал новой жертвой насилия, отметил во время мессы епископ. «Когда Роман сказал фразу, которая уже разлетелась по всем социальным сетям: «Я выхожу», — он, наверное, на тот момент не мог понять, что его этот выход и будет тем моментом, когда душа покинет тело и он предстанет перед Господом Богом», — сказал Кособуцкий.

Он напомнил, что сегодня на фоне страшных событий как никогда велика солидарность белорусов, и сравнил ее со временами борьбы с нацизмом. По словам епископа, «мы все понимаем, что убийство, насилие — это плохо, это зло», однако Христос поощрял к прощению даже в такой ситуации.

Священник вспомнил о всех погибших во время протестов: «Они погибли, отдав свою жизнь, хотя не ждали этого и не имели подобного намерения, они стали такой жертвой за счастливое будущее для всех нас».

Костел не вместил всех желающих, люди молились во дворике костела и на прилегающей территории. На улицу была организована аудиотрансляция. Во дворе возле креста был организован импровизированный мемориал с лампадками и цветами.