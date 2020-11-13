В Архикафедральном костеле в Минске прошла поминальная месса в память о Романе Бондаренко
Сотни людей пришли 13 ноября на вечернюю мессу в Архикафедральный костел на площади Свободы в Минске, где прошла молитва за умершего после избиения активиста Романа Бондаренко. Службу провел епископ Юрий Кособуцкий.
Бондаренко стал новой жертвой насилия, отметил во время мессы епископ. «Когда Роман сказал фразу, которая уже разлетелась по всем социальным сетям: «Я выхожу», — он, наверное, на тот момент не мог понять, что его этот выход и будет тем моментом, когда душа покинет тело и он предстанет перед Господом Богом», — сказал Кособуцкий.
Он напомнил, что сегодня на фоне страшных событий как никогда велика солидарность белорусов, и сравнил ее со временами борьбы с нацизмом. По словам епископа, «мы все понимаем, что убийство, насилие — это плохо, это зло», однако Христос поощрял к прощению даже в такой ситуации.
Священник вспомнил о всех погибших во время протестов: «Они погибли, отдав свою жизнь, хотя не ждали этого и не имели подобного намерения, они стали такой жертвой за счастливое будущее для всех нас».
Костел не вместил всех желающих, люди молились во дворике костела и на прилегающей территории. На улицу была организована аудиотрансляция. Во дворе возле креста был организован импровизированный мемориал с лампадками и цветами.