Задержанная активистка Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу

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Задержанная активистка Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу

Задержанная накануне в Минске активистка «Задзіночання беларускіх студэнтаў» и инициативы «Молодежный блок», член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС), представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам признана подозреваемой по уголовному делу.

Алана Гебремариам.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал КС, дело возбуждено по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Гебремариам находится в СИЗО КГБ. Мера пресечения в ее отношении должна быть выбрана не позднее 15 ноября, отметили в КС.

Утром 12 ноября состоялись обыски у семи активистов ЗБС, включая Гебремариам. Как сообщает правозащитный центр «Весна» (лишен госрегистрации), задержанные Ксения Сыромолот, Егор Каневский, Кася Будько и Яна Оробейко, вчера вечером находившиеся в КГБ, также признаны подозреваемыми по уголовному делу по аналогичной статье. Вероятно, речь об одном и том же деле. Кроме того, по этому делу проходит задержанная накануне после обыска в ее доме ассистент кафедры Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Ольга Филатченкова.

Гебремариам помогала студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию. Была кандидатом в депутаты Палаты представителей на выборах 2019 года.
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Тэги: задержание активистки уголовное дело Персона: Алана Гебремариам Город: Минск

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