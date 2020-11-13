Выяснять обстоятельства смерти минчанина Романа Бондаренко взялась Генеральная прокуратура
Дальнейшие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура.
Такое решение принял генеральный прокурор Андрей Швед,
Вечером 11 ноября на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен», — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.
Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.
Днем ГУВД Мингорисполкома сообщило, что по факту инцидента проводится проверка. «11 ноября около 22.30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе», — говорилось в сообщении.
Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников «Белые халаты» разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.