На акции памяти Романа Бондаренко задержана редактор спецпроектов tut.by Мария Ерема

В Минске в цепочке солидарности в память об умершем 12 ноября от побоев силовиков активисте Романе Бондаренко задержана редактор спецпроектов tut.by Мария Ерема, сообщает портал.

Мария Ерема. Фото: Facebook.

Сейчас Ерема находится в Центральном РУВД Минска. «В 13.26 она написала в рабочий чат, что ее задержали. Но писала это она из буса или из отделения милиции, я не знаю, — сообщил коллега Еремы Ярослав Лысковец. — Позже ее брат сообщил, что Машу везут в Центральное РУВД».

Ерема во время выборов президента была независимым наблюдателем на избирательном участке, который находился в детском саду в деревне Копище Минского района. Этот участок организовали впервые и называли по-своему уникальным. Только один из членов комиссии имел опыт работы на предыдущих выборах. Независимые наблюдатели сидели на самом участке, а не на улице, как в других районах. Их данные по явке на досрочном голосовании совпали с данными комиссии — 11%. Александр Лукашенко получил 16% голосов, Светлана Тихановская — 73%.

Как сообщило «Еврорадио», фотографа-фрилансера Екатерину Медведеву, задержанную 12 ноября на Марше людей с (не)ограниченными возможностями, арестовали на 15 суток. Решение вынес суд Московского района Минска.