БАЖ требует от силовиков вернуть редакции «Народной Воли» изъятый тираж последнего номера

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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выразила решительный протест против захвата силовиками сегодняшнего номера газеты «Народная Воля» и потребовала вернуть редакции изъятый тираж.  

Как сообщалось, утром 13 ноября сотрудники милиции с помощью ОМОНа без предъявления документов и объяснений забрали весь тираж и увезли в Ленинское РУВД. Задержаны также водитель, который привез газету в редакцию из подмосковной типографии, и двое волонтеров. Руководству редакции не оставили никаких протоколов и актов изъятия.

«Мы рассматриваем действия силовиков как грубое нарушение законодательства о СМИ и процессуальных норм», — отмечается в заявлении БАЖ.

В ассоциации заявляют, что препятствия распространению «Народной Воли» являются продолжением кампании давления на журналистов и медиа, которая длится последние три месяца. «Напомним, что кроме «Народной Воли» лишены возможности печататься в стране «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Свободные новости плюс» и «БелГазета». «Белсоюзпечать» и «Белпочта» отказываются распространять газеты, которые редакции смогли напечатать за рубежом. Теперь к этим проблемам присоединились и действия силовых структур, напоминающие открытую кражу», — отмечает БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов рассматривает действия органов власти и их должностных лиц в отношении перечисленных печатных изданий как «проявления цензуры и незаконные ограничения свободы СМИ».
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Тэги: изъятие номера газеты свобода слова Город: Минск

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