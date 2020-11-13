Лукашенко о ситуации в Беларуси: никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров

Александр Лукашенко в интервью СМИ Беларуси и зарубежья 13 ноября назвал происходящие после президентских выборов события в Беларуси «попыткой неконституционного переворота».

Фото: president.gov.by.

«Мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют глубокого анализа. Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой, глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер», — заявил он в ходе интервью, фрагмент которого показал выпуск новостей на телеканале «Беларусь 1» .

«Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, «цветных революций». Мы об этом можем порассуждать. Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров», — считает Лукашенко.

В интервью, которое проходит во Дворце Независимости, участвуют первый зампредседателя правления Второго национального телеканала (ОНТ) Дмитрий Бочков, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов (Россия), политический обозреватель Первого канала Наталья Поликарпова (Россия), председатель правления национального телевизионного информационного агентства Хабар Ерлан Бекхожин (Казахстан), продюсер и редактор проектов телеканала Accent TV Юлия Белянская (Молдова) и главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев.

Лукашенко заявил, что такие встречи являются «абсолютно важнейшим каналом общения с многомиллионной аудиторией и возможностью обозначить позиции по проблемам, волнующим людей». По его словам, это также возможность «поразмышлять и получить определенный отклик, достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».

«В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе. Это неудивительно, если учесть то, как искажается информация о событиях в нашей стране, увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ», — сказал он.