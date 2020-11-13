ЕС готов ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко

Европейский союз готов ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в Беларуси. Соответствующее заявление опубликованном 13 ноября на сайте Европейской службы внешних действий в связи со смертью Романа Бондаренко , сообщает БелаПАН.

ЕС выражает свои глубокие соболезнования семье и близким погибшего белоруса.

«12 ноября 31-летний Роман Бондаренко скончался после многочасовой операции в больнице Минска из-за серьезных травм, полученных, по сообщениям, в результате жестокого обращения со стороны одетых в штатское милиционеров, — говорится в заявлении. — Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только напрямую и насильственно осуществляли репрессии против собственных граждан, но и создали среду, в которой могут иметь место подобное беззаконие и насилие, игнорируя при этом не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая жизнями».

ЕС солидарен со всеми белорусами, которые «пострадали от действий белорусских властей после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа».

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых граждан Беларуси, — подчеркивается в заявлении. — Мы ожидаем, что власти прекратят насилие и преследования, немедленно и безоговорочно освободят всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключенных, проведут полное и прозрачное расследование всех нарушений и злоупотреблений в области прав человека, а также привлекут виновных к ответственности».

В заявлении отмечается, что Евросоюз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за репрессии и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции.