Семерых участников акции в память о Романе Бондаренко задержали в Бресте

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13 ноября в Бресте задержаны семь участников акции в памяти о погибшем накануне Романе Бондаренко, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.

По его словам, в полдень в разных частях города люди начали выстаиваться в цепочки, чтобы почтить память Бондаренко.

«Примерно в 12:20 силовики начали задерживать участников акции. Четыре человека были задержаны на перекрестке улицы Московской с Партизанским проспектом, два — на улице Октябрьской Революции около гребного канала, один — на проспекте Машерова рядом с остановкой общественного транспорта МОПРа», — дополнил Величкин.

По его словам, задержанных усадили в микроавтобусы и увезли. Правозащитники выясняют, куда их доставили.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: убийство Романа Бондаренко массовые задержания Персона: Роман Бондаренко Владимир Величкин Город: Брест

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