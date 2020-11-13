COVID-19 в Беларуси. За сутки 1167 новых случаев и шесть смертей
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1167 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд суточного прироста.
Накануне, 12 ноября, было
Всего с начала пандемии, по данным Минздрава, проведено 2 814 373 теста. Выявлено 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19.
Выздоровели 93 570 пациентов, умерли 1033 человека (шесть из них — за минувшие сутки).
В регионах местные власти продолжают усиливать противоковидные меры. 12 ноября решением Мингорисполкома в столице введен обязательный