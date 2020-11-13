COVID-19 в Беларуси. За сутки 1167 новых случаев и шесть смертей

/ Общество
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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1167 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд суточного прироста.

Накануне, 12 ноября, было зарегистрировано 1098 новых случаев.

Всего с начала пандемии, по данным Минздрава, проведено 2 814 373 теста. Выявлено 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели 93 570 пациентов, умерли 1033 человека (шесть из них — за минувшие сутки).

В регионах местные власти продолжают усиливать противоковидные меры. 12 ноября решением Мингорисполкома в столице введен обязательный масочный режим.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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