COVID-19 в Беларуси. За сутки 1167 новых случаев и шесть смертей

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1167 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд суточного прироста.

Накануне, 12 ноября, было зарегистрировано 1098 новых случаев.

Всего с начала пандемии, по данным Минздрава, проведено 2 814 373 теста. Выявлено 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели 93 570 пациентов, умерли 1033 человека (шесть из них — за минувшие сутки).