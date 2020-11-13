Силовики изъяли весь тираж свежего номера «Народной Воли»

В редакции газеты «Народная Воля» в Минске 12 ноября неизвестные изъяли весь свежий тираж, сообщила БелаПАН заместитель главного редактора издания Марина Коктыш.

По ее словам, утром, как только разгрузилась машина с тиражом газеты, в редакцию приехали люди в штатском . Они не представились, не оставили никаких бумаг.

«Вызвали ОМОН, который погрузил весь тираж в машину. Задержали водителя, который доставил газету. Хотя у нас все легально, все в порядке с документами. Также задержали двух волонтеров», — сказала Коктыш.

Она отметила, что накануне редакцию предупредили о возможных проблемах с печатью. «Типография нас предупредила вчера вечером — их просят не печатать тираж. Мы с большими проблемами привезли газету в Минск», — рассказала заместитель главного редактора.

Журналистка отметила, что не знает, какой именно материал свежего номера мог вызвать такую реакцию в адрес «Народной Воли». «Придраться ведь можно к любой заметке, любой мелочи», — добавила Коктыш.