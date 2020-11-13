В эти выходные по всей Беларуси ожидается мокрый снег

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Атмосферный фронт, смещающийся с территории Западной Европы, будет определять погоду в Беларуси в эти выходные. Ожидается мокрый снег, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

В субботу, 14 ноября, в ночные и утренние часы ожидается гололед. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются на большей части территории. Температура днем составит от нуля до шести градусов тепла.

В воскресенье, 15 ноября, мокрый снег и дождь ожидаются по юго-востоку страны. В отдельных районах туман и гололед. Днем воздух прогреется максимум до шести градусов, в юго-западных районах — до девяти.

Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются и на начало следующей недели. Дневная температура будет колебаться от одного до девяти градусов тепла.
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Тэги: прогноз погоды мокрый снег

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