В Гомеле у пятилетней девочки нога застряла в колесе велосипеда. Пришлось вызывать спасателей

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Перелом получила пятилетняя жительница Гомеля, у которой правая нога застряла в колесе велосипеда.

Инцидент имел место вечером 12 ноября на улице Хатаевича. Самостоятельно помочь ребенку очевидцы несчастного случая не смогли и вызвали спасателей.

У девочки правая нога оказалась зажата между спицами заднего колеса и деталями рамы велосипеда. При помощи кусачек спасатели перекусили спицы и освободили ногу ребенка.

Скорая помощь доставила девочку в областную детскую клиническую больницу с диагнозом «перелом», сообщает пресс-служба МЧС.
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Тэги: пострадал ребенок застряла нога Город: Гомель

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