Вероника Цепкало намерена создать фонд поддержки женщин, пострадавших от режима Лукашенко

Вероника Цепкало, супруга бывшего претендента на пост главы государства Валерия Цепкало и соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, намерена создать фонд поддержки белорусок, подвергшихся репрессиям со стороны властей Беларуси.

О своих планах Цепкало рассказала 12 ноября на совместном заседании комитета Европейского парламента по правам женщин и гендерному равенству (FEMM) и делегации Европарламента по связям с Беларусью. Большинство участников, включая Цепкало и Тихановскую, присоединились к нему по видеосвязи, сообщает БелаПАН .

«Мы хотим, чтобы вся Европа, все международное сообщество знали, что происходит в Беларуси, как там нарушают права человека, — сказала Цепкало. — Вот почему мы создаем Белорусский фонд женщин. Его целью является оказание помощи женщинам, которые пострадали от режима. Бывший президент Лукашенко неоднократно унижал белорусских женщин в течение многих лет, он называет их проститутками, овцами, говорит, что в Конституции нет места для женщин. Мы собираемся изменить это. Мы надеемся, что у нас будет Беларусь, основанная на демократических принципах. Мы не остановимся ни перед чем. Мы настаиваем на важности участия женщин в политике, бизнесе, любой сфере. Мы хорошо понимаем, что только когда мы объединимся, мы победим».

Отвечая на вопрос участников заседания, каким образом FEMM может помочь белорускам, политическая активистка заявила, что была бы рада, если бы ее связали с «влиятельными женскими фондами, которые существуют в Европейском союзе».

«Наше трио — я, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, — мы не политики. Мы люди разных профессий, для нас политика — новое начинание. Иногда мы совершаем ошибки, но мы учимся. Если бы вы нас связали с такими влиятельными женскими фондами, которые бы поделились с нами своим опытом, могли обучить нас, мы бы создали свой фонд женщин. Мы высоко ценим любую поддержку из ЕС, поскольку вы — мощные страны с укорененной культурой демократии, а мы только в начале этого пути», — отметила Цепкало.