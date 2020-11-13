«Ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на МВД и тех, кто отдавал милиции приказ закрутить гайки»

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Правозащитный центр «Весна» требует возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных в смерти Романа Бондаренко, сообщается на сайте центра.

Вечером 12 ноября стало известно, что в больнице скорой медицинской помощи скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого 11 ноября доставила скорая помощь из Центрального РУВД Минска.

«Очевидно, что ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на Министерстве внутренних дел и тех, кто отдавал милиции приказ «закрутить гайки». Власти провоцируют еще большую напряженность между ними и народом», — подчеркнул председатель центра «Весна» Алесь Беляцкий.

«Мы, правозащитники, требуем возбуждения уголовного дела, проведения расследования и наказания виновных. Хотя я понимаю, что Следственный комитет готов закрывать глаза на любой беспредел и насилие, совершенное силовиками. Но я верю, что ни одно преступление, совершенное против людей, не будет прощено. Я призываю людей не впадать в отчаяние и дальше отстаивать свои права человека. Ведь мы — не быдло!» — подчеркнул Беляцкий.
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Тэги: милицейское насилие убийство Романа Бондаренко Персона: Алесь Беляцкий Роман Бондаренко

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