После смерти Бондаренко глава МИД Латвии призвал ЕС к введению санкций против виновных

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Европейский союз должен ввести дополнительные санкции против тех, кто совершает такие преступления, и они должны быть привлечены к ответственности в суде.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, реагируя на сообщение о смерти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

Ринкевичс выразил соболезнования семье и друзьям «молодого белоруса Романа Бондаренко», который был «жестоко избит приспешниками Александра Лукашенко», сообщает БелаПАН.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере» заявил, что шокирован смертью Романа Бондаренко.

«Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Роману был всего 31 год. Поразительный цинизм, жестокость режима и грубое игнорирование стремления людей к переменам», — написал глава литовской дипломатии.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: милицейское насилие санкции против Беларуси убийство Романа Бондаренко Персона: Роман Бондаренко Эдгарс Ринкевичс Линас Линкявичюс

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