Светлана Тихановская призвала почтить имя Романа Бондаренко цепочками памяти

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила соболезнование родным умершего после жестокого избиения силовиками Романа Бондаренко.

«Роман Бондаренко был убит пособниками режима. Он стал невинной жертвой бесчеловечной системы, которая считает жизни людей издержками власти. Все мы понимаем, что на его месте мог оказаться любой мирный человек, -- написала политик в своем телеграм-канале. -- Как и миллионы беларусов, я соболезную семье Романа. Мы не простим этого убийства. Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными».

«Нет ничего бесчеловечнее, чем террор против собственного народа, -- уверена Тихановская -- Мы не можем вернуть жизнь Романа Бондаренко, но мы можем почтить его имя минутой молчания и цепями памяти завтра в 12 часов в каждом районе каждого города. Давайте сделаем это ради человека, которого убили за то, что он хотел жить в свободной стране».

Роман Бондаренко жил на улице Червякова в Минске, недалеко от «Площади Перемен».
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Тэги: памяти патриота солидарность Персона: Светлана Тихановская Роман Бондаренко Город: Минск

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