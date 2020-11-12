Отец Ильи Салея: Воскресенский предлагал сыну высказать свои предложения по преодолению кризиса в Беларуси

Политолог Воскресенский предлагал Илье Салею высказать свои предложения по развитию ситуации в Беларуси и преодолению политического кризиса, заявил БелаПАН отец и адвокат Ильи Василий Салей на просьбу прокомментировать вчерашние высказывания политолога.

Василий Салей. Фото: tut.by.

Вечером 11 ноября в эфире телеканала ОНТ в программе «ОбъективНо» (ее фрагмент канал разместил в своем телеграм-канале еще утром) выпущенный из СИЗО КГБ бывший член инициативной группы претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрий Воскресенский сообщил, что представители Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране сотрудничают с ним в рамках «национального диалога» со стороны оппозиции. По его утверждению, руководители КС вступили в контакт с командой «Круглого стола демократических сил» и «уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права».

В этот же день ранее в комментарии tut.by Воскресенский заявил, что свои предложения «уже внес один из юристов штаба Бабарико и адвокатов Марии Колесниковой, который пожелал остаться неназванным».

Адвокат Дмитрий Лаевский сообщил БелаПАН, что если политолог имел в виду Максима Знака, то его подзащитный «не передавал ни Юрию Воскресенскому, ни его команде никаких предложений для обсуждения в рамках «национального диалога».

По словам Салея-старшего, ему известно, что Воскресенский недавно получил разрешение следственных органов на встречу с Ильей и приходил к нему. «Он обращался к сыну как к юристу с личной просьбой поделиться своим мнением и видением дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси. Илья на страничку тезисно изложил ему свои мысли о том, какие шаги должны быть предприняты в стране для преодоления кризиса. Речь идет о закреплении в Конституции нейтралитета Республики Беларусь, об ограничении полномочий президента и количества сроков, на которые он может избираться, об отмене смертной казни, освобождении политзаключенных и т.д.», — рассказал адвокат.

По словам Салея-старшего, никакого секрета в этих предложениях нет. Те же самые вопросы обсуждались на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября, добавил он.

Вместе с тем адвокат опроверг утверждения Воскресенского о том, что Илья Салей согласился на сотрудничество с ним и его командой. «Никаких договоренностей с Воскресенским и его командой об участии Ильи в каких бы то ни было диалоговых площадках не было. Он очень гордится своим статусом независимого адвоката», — подчеркнул Салей-старший.

Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.

10 октября Салей был одним из участников разговора в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными. Вскоре после этой встречи из заключения вышли несколько ее участников, в том числе Воскресенский, директор IТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, политтехнолог Виталий Шкляров, юрист и медиатор Лилия Власова. 16 октября Салею изменили меру пресечения на домашний арест.