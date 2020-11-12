Фонд By_help продолжит оказывать помощь жертвам насилия и репрессий

За последние два дня были заблокированы средства более 500 жертв насилия и репрессий, которые участвовали в акциях протеста и получали компенсацию медицинских и судебных расходов от фонда помощи By_help, сообщил представитель фонда Алексей Леончик на пресс-конференции 12 ноября.

Алексей Леончик.

На этой неделе белорусские банки по требованию Следственного комитета стали блокировать на счетах участников протестных акций средства, которые фонд By_help направлял жертвам насилия для компенсации судебных и медицинских расходов.

«По нашей информации, средства, которые перечисляли 500-600 человекам, пострадавшим в ходе акций протеста, были заблокированы. Причем блокируются именно переводы в основном с моего личного британского счета», — сказал Леончик.

Он отметил, что фонд уже оказал помощь 3,3 тыс. человек, которые пострадали из-за участия в акциях протеста.

«Таким образом, по нашей информации, заблокировали счета менее чем у 20% получателей тех средств, которые мы перечисляли», — сказал Леончик.

При этом он сообщил, что людям, которые не смогли воспользоваться помощью и столкнулись с блокировкой средств, будет оказана повторная помощь.

«Сейчас мы работаем над тем, как это сделать. До позавчерашнего дня, когда мы столкнулись с блокировкой счетов, я не предполагал, что белорусские власти станут блокировать международные переводы частным лицам», — рассказал Леончик.

По его словам, фонд силами волонтеров продолжит оказывать поддержку жертвам акций протеста, чтобы компенсировать их медицинские и судебные расходы. К настоящему времени фонд уже выделил более 3 млн долларов на оказание такой помощи.

«Заблокированы средства примерно на 500 тыс. долларов. Ежедневно к нам поступает до 100 заявок о помощи. Судя по той жесткости, которая применяется к участникам акций протеста в Беларуси, объем поступающих к нам заявок не будет сокращаться», — предположил Леончик.

11 ноября Следственный комитет наложил арест на денежные средства, перечисленные гражданам инициативой By_help, и признал ее координатора Алексея Леончика подозреваемым по уголовному делу.

«Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу. Установлены факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие. В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест», — говорится в релизе СК.