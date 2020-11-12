Лавров: мы обеспокоены волнениями в Беларуси, но удовлетворены тем, что протесты сходят на нет

Россия обеспокоена продолжающимися протестами в Беларуси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 ноября в Москве на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на сервисе YouTube.

Сергей Лавров. Фото: ntv.ru.

«Если в целом оценивать ситуацию [в Беларуси], мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю», — сказал Лавров.

Так, по его сведениям, в последнее воскресенье в протестах участвовало от трех до пяти тысяч человек. «Это не совсем те цифры, которые были ранее, когда более 100 тысяч выходило на улицы. Это снижение массовой активности, очевидно, отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными, что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу», — считает глава МИД РФ.

По его словам, «жесты со стороны власти достаточно внятно прозвучали» и власти готовы сесть за стол переговоров. Он отметил, что имеет в виду конституционную реформу.

При этом Лавров считает, что численность людей, которая хотела бы диалога, «компенсируется агрессивностью тех, кто сейчас выходит на улицы». «Это люди другой категории, те, кто хочет спровоцировать правоохранительные органы на применение силы. Выходят эти молодые люди, среди них немало криминальных элементов, с булыжниками, арматурой и, как говорят, с коктейлями Молотова. Они явно настроены на агрессивные действия. Эта провокация, попытка не дать ситуации выйти в русло политического диалога, к чему призывает президент Лукашенко, когда он продвигает инициативу о конституционной реформе», — отметил Лавров.

«Как я понимаю, она сейчас активно обсуждается. Я не могу сказать, что в ней наступила какая-то пауза. Есть четкий график, есть содержание, которое объясняется населению. Это и ограничение полномочий президента, и перераспределение части обязанностей главы государства между законодательным органом власти, между правительством, региональными структурами», — перечислил министр.

Он отметил, что обсуждается возможность реформы парламента, чтобы он стал однопалатным, избирался либо по смешанной системе, либо по пропорциональной.

Все эти изменения предлагается вынести на рассмотрение Всебелорусского народного собрания в декабре или январе. После этого проект новой Конституции планируется вынести на общенародный референдум.

«Мы всячески поддерживаем этот процесс и исходим из того, что в разработку поправок к Конституции, в разработку новой Конституции должны быть вовлечены максимально широкие группы населения: профсоюзы, трудовые коллективы, студенты, молодежные организации, неправительственные объединения, политические партии. Все это, безусловно, должно быть открыто и для здоровых оппозиционных сил», — считает Лавров.

«К сожалению, оппозиция, которая работает из-за границы, из Вильнюса, Варшавы, занимает другую позицию, она не хочет никакого диалога, никакой конструктивной контрпрограммы у нее нет, кроме как свержение президента Лукашенко, требование его отставки и требование новых президентских выборов», — отметил глава МИД России.

При этом он считает, что пока не ясно, с какой программой они хотят идти на «гипотетические выборы». «Если судить по их лозунгам, они хотят вернуться к тому периоду своей истории, когда Беларусь не была независимой страной, независимой республикой, ностальгия по временам, когда она была частью других государств», — считает Лавров.

По его словам, «белорусский народ должен сам определять, как он относится к тому, как вот так его судьбу хотят предрешить». Он напомнил, что созданы Координационный совет и Национальное антикризисное управление. «Их принимают в европейских столицах, в европейских парламентских структурах. Я не думаю, что наши западные коллеги не понимают того, что они делают. И хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить в Беларуси власть, вбить клин между Беларусью и Российской Федерацией, но все эти благие заклинания не подтверждаются практическими действиями», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что белорусская оппозиция «активнейшим образом финансируется, подстрекается к тому, чтобы занимать бескомпромиссную линию: требование смены режима, бессрочных забастовок, которые, кстати сказать, провалились». Он напомнил, что США, Канада и Евросоюз ввели санкции против Лукашенко и его соратников.

По словам российского министра, не просто идет поток денег на финансирование протестов, но из Варшавы и Вильнюса через соцсети «приходят инструкции, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества».

Лавров заявил, что позиция России простая: прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования через процесс конституционной реформы.

«Те, кто пытается патронировать белорусскому протесту, уже понимают бессмысленность этой затеи, но, к сожалению, остановиться не могут», — считает он.

Глава МИД РФ также заявил, что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Беларуси: «Оказывать содействие нашим журналистам, конечно же, мы будем. У нас планируется в этом месяце заседание совместной коллегии министерств иностранных дел РФ и Республики Беларусь, эту тему мы там обязательно затронем. Но и не дожидаясь коллегии, мы ставим эти вопросы перед нашими партнерами в рабочем режиме. Я не вижу причин, по которым российские журналисты не получали бы своевременную аккредитацию, как, собственно говоря, и подавляющее большинство других журналистов, которые хотят работать в Беларуси, за исключением, конечно, тех, кто напрямую занимается выполнением заданий по расшатыванию политической обстановки в столице и других городах».