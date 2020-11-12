Силовики не позволили провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске

Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске.

Марш планировался под лозунгом «Люди с инвалидностью против беспредела» в знак солидарности с гражданами, которых продолжают задерживать по всей стране по политическим мотивам.

Несколько десятков демонстрантов, среди которых были колясочники и люди на костылях, традиционно собрались в 14.00 у Красного костела и направились в сторону проспекта Независимости. На углу гостиницы «Минск» дорогу им преградили силовики в черном. Участники марша развернулись и вернулись на площадь. Силовики двинулись за ними.

На площади демонстранты с бело-красно-белыми флагами и лентами выстроились в цепь вдоль проспекта. Сотрудники милиции в мегафон предупреждали их о том, что мероприятие не санкционировано.

Затем участники акции некоторое время ходили по периметру площади и зашли в костел.

Сейчас площадь практически пустая, по бокам припаркованы микроавтобусы с силовиками.

Предыдущий марш состоялся 5 ноября, его участники прошли от Красного костела до Октябрьской площади. Во время акции было задержано несколько человек, в том числе журналистка Анастасия Захаревич. Ее арестовали на 15 суток.