Новый ковид-рекорд в Беларуси — 1098 случаев за сутки

В Беларуси продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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По данным Минздрава, за сутки выявлено 1098 новых случаев. Это новый рекорд суточного прироста. Днем ранее было 1057 случаев.

Всего проведено 2 780 552 теста, зарегистрированы 110 455 человек с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели и выписаны 92 843 пациента, умерли 1027 человек (пять из них — за минувшие сутки).