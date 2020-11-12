Новый ковид-рекорд в Беларуси — 1098 случаев за сутки

/ Общество
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В Беларуси продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото depositphotos.com

По данным Минздрава, за сутки выявлено 1098 новых случаев. Это новый рекорд суточного прироста. Днем ранее было 1057 случаев.

Всего проведено 2 780 552 теста, зарегистрированы 110 455 человек с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели и выписаны 92 843 пациента, умерли 1027 человек (пять из них — за минувшие сутки).

В регионах местные власти продолжают усиливать противоковидные меры. 12 ноября решением Мингорисполкома в столице введен обязательный масочный режим.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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