Беларусь получила международную помощь для диагностики и лечения COVID-19 на 260 тысяч долларов

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси (ВОЗ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) поставил в Беларусь новую партию оборудования для диагностики и лечения COVID-19 на 257 тысяч долларов, говорится в сообщении офиса.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получил 16 450 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также 16 450 одноразовых комплектов для отбора проб, 20 наборов для экстракции нуклеиновых кислот и три магнитных штатива.

Тест-системы помогут лабораторной службе Беларуси эффективнее справляться с нагрузкой в условиях растущей заболеваемости COVID-19, отмечают в офисе ВОЗ.

Республиканский центр организации медицинского реагирования получил 115 пульсоксиметров. В ближайшее время в рамках проекта также будут доставлены 11 мониторов наблюдения за жизненными функциями пациентов стоимостью 23 тысячи долларов. Центр распределит оборудование в те медучреждения страны, где оно будет наиболее необходимо.

Ранее в рамках проекта USAID и ВОЗ Республиканский центр организации медицинского реагирования получил в республиканский резерв 250 кислородных концентраторов на 211 тысяч долларов, напоминает БелаПАН .