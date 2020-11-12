Купаловский театр набирает новую труппу

В Национальном академическом театре им. Янки Купалы начался набор актеров в труппу, сообщила БелаПАН актриса театра Тамара Миронова.

По ее словам, на кастинг приходят как уже действующие артисты, так и студенты творческих вузов. Кроме того, ведутся переговоры с режиссером.

Фото Liashko / wikimedia

Миронова опровергла сообщения, что актриса Купаловского, теле- и радиоведущая Ольга Нефедова может стать художественным руководителем.

Она отметила, что не располагает информацией о том, сколько планируется набрать сотрудников и когда театр может вновь открыться для зрителей.

В августе купаловцы публично осудили произвол и насилие силовиков в отношении мирных демонстрантов, после чего был уволен директор театра Павел Латушко. В знак солидарности с ним из Купаловского ушли практически все актеры , режиссеры, редакторы, администраторы, музыканты оркестра, руководитель литературно-драматургической части (более 60 человек). Вместе с ними театр покинул худрук Николай Пинигин.

Сейчас Купаловский находится на вынужденном простое как минимум до декабря, поскольку в нем осталось около десяти актеров.