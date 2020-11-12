В Минске введен обязательный масочный режим
В Минске вводится обязательный масочный режим. Соответствующее решение принято 12 ноября, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.
Ношение маски обязательно для работников и посетителей всех без исключения объектов столицы, в общественном транспорте, в том числе метро, маршрутных такси и легковых такси.
Решение Мингорисполкома обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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Где еще в Беларуси действует обязательный масочный режим
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Лидский район
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с 5 ноября
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Могилев
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с 5 ноября
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Чаусский район
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с 5 ноября
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Гомельская область
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с 9 ноября
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Бобруйск
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с 10 ноября
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Кричевский район
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с 10 ноября
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Кличевский район
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с 10 ноября
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Осиповичский район
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с 10 ноября
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Полоцкий район
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с 11 ноября
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Оршанский район
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с 11 ноября
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Новополоцк
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с 12 ноября
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Дрибинский район
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с 12 ноября
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Климовичский район
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с 12 ноября
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Краснопольский район
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с 12 ноября
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Миорский район
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с 12 ноября
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Шумилинский район
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с 12 ноября