Верховный суд рассматривает иск «ТУТ БАЙ МЕДИА» к Мининформации

В Верховном суде Беларуси 12 ноября началось основное заседание по иску ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» о признании недействительными трех из четырех письменных предупреждений Министерства информации, на основании которых госорган счел возможным приостановить выпуск сетевого издания TUT.by.

Предварительное заседание по иску состоялось 26 октября. На нем генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий изложили свои доводы, почему они считают предупреждения министерства недействительными, им оппонировал министр информации Игорь Луцкий.

На заседании 12 ноября иск рассматривает судья Алла Кривицкая. Интересы Мининформа представляет адвокат Татьяна Шпилевская.

Через 10 минут после начала процесс прервался на короткое время, поскольку адвокат истца Сергей Зикрацкий сообщил суду, что свидетеля Анну Калтыгину сотрудники милиции на проходной здания суда без объяснения причин попросили покинуть охраняемый объект.

Судья Кривицкая поручила секретарю суда разобраться в ситуации. Вскоре Калтыгину пропустили в суд, сообщает БелаПАН.