Индекс айфона 2020: чтобы заработать на iPhone 12 Pro, белорусу надо трудиться 75 дней

Аналитики Picodi.com сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple.

В Беларуси iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 3899 р. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников.

По данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси составляет 1264,5 рубля (1087,5 рубля после вычета налогов). Получается, что среднестатистический белорус должен отработать 75,3 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть).

По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели Беларуси ухудшились почти на 8 дней.

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4, 6,1 и 6,6 дня соответственно.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Филиппинам: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 88,2 дня.