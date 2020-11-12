Главный внештатный инфекционист Минска присоединился к Координационному совету

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Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней Белгосмедуниверситета Никита Соловей присоединился к Координационному совету (КС) по урегулированию политического кризиса в стране.

«Я присоединился к Координационному совету, так как считаю, что в настоящий момент в Республике Беларусь наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти, — говорится в заявлении медика, которое размещено в телеграм-канале КС. — Данный кризис, в сочетании с проблемой пандемии COVID-19, существенно сказывается на состоянии гражданского общества, экономики, системы здравоохранения, образования и других сферах нашей жизни. Эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к всё большему расколу между членами белорусского общества».

«Моя цель — помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования», — заявляет Никита Соловей.

Ранее главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома резко прокомментировал слова Натальи Кочановой, которая критиковала протестующих врачей.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Никита Соловей Наталья Кочанова

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