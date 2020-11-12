Романчук: Беларусь все больше становится инвестиционной черной дырой

/ Экономика
Просмотров: 1201

В связи с политическим и экономическим кризисом никакие серьезные иностранные инвесторы в Беларусь не придут. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

За январь—сентябрь в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 6,4 млрд долларов, сообщили в Национальном статистическом комитете. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 7,1 млрд долларов. Таким образом, по итогам девяти месяцев инвестиции сократились на 700 млн долларов.

Основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (43,1% всех поступивших инвестиций), Кипра (9,1%) и Австрии (7,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,5 млрд долларов (в январе—сентябре 2019 года — 5,2 млрд), или 70,4% всех поступивших иностранных инвестиций.

Романчук усомнился в правильности методики подсчета Белстатом объема иностранных инвестиций.

«Это инновации наших госорганов. Когда мы говорим о том, насколько Беларусь интересна для иностранных инвесторов, логично использовать определение UNCTAD по прямым иностранным инвестициям. В этом году ставилась задача привлечь 1,6 млрд таких инвестиций, а цифра 4,5 млрд искажена разного рода кредитами», — считает эксперт.

«Если говорить об инвестициях в модернизацию, на включение Беларуси в глобальные цепочки добавленной стоимости, то тут никакого прогресса нет», — заявил Романчук.

По его оценке, прорывных проектов с иностранными инвестициями в ближайшее время не будет.

«Беларусь все больше становится инвестиционной черной дырой. Политический кризис уже привел к росту кредитных и инвестиционных рисков, что привело к повышению стоимости заимствований и снижению привлекательности белорусских бондов. Поэтому при полной неопределенности, усиленной политическим и экономическим кризисом, серьезные инвесторы обходят стороной Беларусь. Этим воспользуются наши соседи — Украина, Польша, страны Балтии и даже Россия», — считает Романчук.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: инвестиции Персона: Ярослав Романчук

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Как премьер-министр оказался альтернативщиком

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Как премьер-министр оказался альтернативщиком

Мегальготы. Сергей Румас ищет в Лондоне инвесторов для Беларуси

Мегальготы. Сергей Румас ищет в Лондоне инвесторов для Беларуси

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Методичка инвесторам от Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Методичка инвесторам от Лукашенко

«Зубр Капитал»: в белорусском ритейле происходят серьезные изменения

«Зубр Капитал»: в белорусском ритейле происходят серьезные изменения