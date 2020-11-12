Романчук: Беларусь все больше становится инвестиционной черной дырой

В связи с политическим и экономическим кризисом никакие серьезные иностранные инвесторы в Беларусь не придут. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

За январь—сентябрь в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 6,4 млрд долларов, сообщили в Национальном статистическом комитете. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 7,1 млрд долларов. Таким образом, по итогам девяти месяцев инвестиции сократились на 700 млн долларов.

Основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (43,1% всех поступивших инвестиций), Кипра (9,1%) и Австрии (7,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,5 млрд долларов (в январе—сентябре 2019 года — 5,2 млрд), или 70,4% всех поступивших иностранных инвестиций.

Романчук усомнился в правильности методики подсчета Белстатом объема иностранных инвестиций.

«Это инновации наших госорганов. Когда мы говорим о том, насколько Беларусь интересна для иностранных инвесторов, логично использовать определение UNCTAD по прямым иностранным инвестициям. В этом году ставилась задача привлечь 1,6 млрд таких инвестиций, а цифра 4,5 млрд искажена разного рода кредитами», — считает эксперт.

«Если говорить об инвестициях в модернизацию, на включение Беларуси в глобальные цепочки добавленной стоимости, то тут никакого прогресса нет», — заявил Романчук.

По его оценке, прорывных проектов с иностранными инвестициями в ближайшее время не будет.