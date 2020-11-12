Нацбанк: для перехода на режим таргетирования инфляции пока не созданы условия

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Национальный банк не будет переходить в 2021 году на режим таргетирования инфляции, сообщил член правления, начального главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-брифинга 11 ноября.

«На наш взгляд, переход на режим таргетирования инфляции преждевременен, поскольку пока еще не созданы все необходимые для этого условия — в частности, не внесены изменения в законодательство. Поэтому в следующем году мы планируем сохранить текущий режим денежно-кредитной политики — монетарного таргетирования», — сообщил Мурин.

По его словам, «пока преждевременно говорить о возможности однозначного смягчения денежно-кредитной политики», так как сохраняется достаточно высокая неопределенность развития ситуации в мире и, в частности, в странах — основных торговых партнерах Беларуси.

«Поэтому в принципе, наверное, будет продолжена та тактика, которая действует и в этом, и в предыдущие годы. Мы будем накануне каждого заседания правления рассматривать эту ситуацию и принимать соответствующие решения», — заявил Мурин.

Режим таргетирования инфляции предусматривает достижение цели по инфляции путем управления ожиданиями, которые складываются у экономических агентов. Нынешний режим денежно-кредитной политики — монетарного таргетирования — действует с 2015 года и предполагает достижение цели по инфляции за счет управления денежным предложением.

В октябре 2020-го, законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, создающий условия для перехода на режим таргетирования инфляции, был вынесен на общественное обсуждение.

Документ предполагает, что Основные направления денежно-кредитной политики будет утверждать Нацбанк самостоятельно по итогам обсуждения этого документа с правительством (сейчас ОНДКП ежегодно утверждает Александр Лукашенко). Также законопроект предусматривает, что Нацбанк сможет обнародовать для повышения доверия к своей политике прогнозные оценки социально-экономического развития страны (сейчас таких полномочий у него нет).
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Тэги: таргетирование инфляции денежно-кредитная политика Персона: Дмитрий Мурин

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