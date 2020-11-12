Задержанного 10 ноября журналиста Олега Груздиловича сегодня будут судить

Задержанный вечером 10 ноября в собственной квартире журналист Олег Груздилович находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Рассмотрение его административного дела должно было состояться 11 ноября, но было перенесено на следующий день.

При задержании силовики показали Груздиловичу снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был запечатлен. В тот день репортер работал по заданию редакции газеты «Народная Воля».