Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Румынии в товарищеском матче

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Национальная сборная Беларуси по футболу 11 ноября провела на выезде товарищеский матч против команды Румынии и потерпела поражение — 3:5.

Состав сборной Беларуси: Чичкан, Поляков, Бордачев, Наумов, Печенин, Маевский (Яблонский, 62), Эбонг (Стасевич, 62), Хачатурян (Климович, 71), Бахар, Лаптев (Скавыш, 62), Кендыш.

Голы у белорусов забили Юрий Кендыш (63 минута) после передачи с углового Игоря Стасевича, Иван Бахар (80) и Владислав Климович (91+). На 83-й минуте Евгений Яблонский не реализовал пенальти за фол против Максима Скавыша.

Сборная Беларуси ни разу не выигрывала у команды Румынии — 4 поражения и 2 ничьи.

Команде Михаила Мархеля в ближайшее время предстоят решающие матчи Лиги наций — 15 ноября в Минске против сборной Литвы и 18 ноября на выезде против команды Албании.
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Тэги: футбол-сборная Персона: Юрий Кендыш Игорь Стасевич Иван Бахар Владислав Климович Евгений Яблонский Максим Скавыш Михаил Мархель

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