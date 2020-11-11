Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Румынии в товарищеском матче

Национальная сборная Беларуси по футболу 11 ноября провела на выезде товарищеский матч против команды Румынии и потерпела поражение — 3:5.

Состав сборной Беларуси: Чичкан, Поляков, Бордачев, Наумов, Печенин, Маевский (Яблонский, 62), Эбонг (Стасевич, 62), Хачатурян (Климович, 71), Бахар, Лаптев (Скавыш, 62), Кендыш.

Голы у белорусов забили Юрий Кендыш (63 минута) после передачи с углового Игоря Стасевича, Иван Бахар (80) и Владислав Климович (91+). На 83-й минуте Евгений Яблонский не реализовал пенальти за фол против Максима Скавыша.

Сборная Беларуси ни разу не выигрывала у команды Румынии — 4 поражения и 2 ничьи.

Команде Михаила Мархеля в ближайшее время предстоят решающие матчи Лиги наций — 15 ноября в Минске против сборной Литвы и 18 ноября на выезде против команды Албании.