Беларусь договаривается с «Газпромом» о поставках газа в 2021 году

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«Газпром» подтвердил переговоры о поставках газа в Беларусь в 2021 году. Пресс-служба российского газового монополиста сообщила, что 11 ноября в Санкт-Петербурге состоялась встреча с белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем.

Фото: politforums.net.

«Стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

«Начало переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа» в 2021 году обсудили 4 ноября президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко (цитата из сообщения пресс-службы последнего).

По информации БелаПАН, 21 октября премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что «договоренности по цене на газ пока нету, идут переговоры». По его словам, белорусская сторона хотела бы выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в 2021 году. «Рассчитываю, что она будет для нас привлекательной», — сказал глава правительства.

Весной нынешнего года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов.

16 октября Евразийский банк развития (ЕАБР), управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил о перечислении Беларуси кредита из средств фонда на 500 млн долларов США. По данным ЕАБР, эти деньги выделены на срок до 10 лет с льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет). После получения кредита ЕФСР белорусская сторона заявила, что рассчиталась за газ.
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Тэги: Беларусь-Россия переговоры условия поставки газа Персона: Виктор Каранкевич Владимир Путин Александр Лукашенко Роман Головченко Город: Санкт-Петербург

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