Минское «Динамо» разгромило «Сибирь», установив рекорд КХЛ

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С крупной победы начало минское «Динамо» очередную выездную серию. 11 ноября в Новосибирске была обыграна местная «Сибирь» — 6:0 (5:0, 1:0, 0:0).

Фото hcdinamo.by

Пять шайб «зубры» забросили в первом периоде, причем три из них — вторую, четвертую и пятую — в течение одной минуты. На пять шайб минчанам потребовалось 10 минут 57 секунд — это рекорд КХЛ.

Отличились Бреннан Менелл (в большинстве), Илья Соловьев, Егор Шарангович, Алексей Протас, Илья Усов и Брэндон Козун (в большинстве).

Ворота «Динамо» защищал чешский голкипер Доминик Фурх. Это его первый матч без пропущенных шайб в этом сезоне.

После 23 матчей минское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 26 очков.

Следующий матч «зубры» проведут 13 ноября в Хабаровске против «Амура».
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Бреннан Менелл Илья Соловьев Егор Шарангович Алексей Протас Илья Усов Брэндон Козун

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