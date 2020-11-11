Корреспондент «Белсата» Артем Лява арестован на 15 суток
Корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява арестован на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Такое решение приняла 11 ноября судья суда Первомайского района Минска Анастасия Лейковская.
Ляву задержали в Минске 8 ноября. Тогда же в столице были задержаны журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин, фотожурналисты Святослав Зоркий («Комсомольская правда» в Белоруссии») и Виктор Толочко, в Витебске — журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с «Белсатом».
На сегодняшний день, по данным БАЖ, в заключении остаются 17 журналистов.