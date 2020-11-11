Тихановская назначила философа Ольгу Шпарагу своим представителем по образованию

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назначила члена основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Ольгу Шпарагу своим представителем по образованию.

"В этом статусе философ, кандидат философских наук и преподавательница Ольга Шпарага займется координацией рабочих групп и экспертов в области образования, программ поддержки студентов и преподавателей, пострадавших от репрессий", — сообщает пресс-служба Тихановской.

В планах также разработка проекта реформы белорусского образования на всех его ступенях. В ближайшее время команда, возглавляемая Шпарагой, сформирует соответствующий совет, который объединит значимых специалистов сферы, отмечается в сообщении.

"Мы ставим перед собою задачу сделать так, чтобы оказание помощи студентам и , пострадавшим от политических репрессий, не вело лишь к опции покинуть страну, но позволяло им оставаться здесь и работать для новой, демократической Беларуси", — цитирует Шпарагу пресс-служба Тихановоской.

Ольгу Шпарагу дважды задерживали на акциях протеста в Минске — 4 и 9 октября. После административного ареста, который она отбывала в Жодино, член КС покинула Беларусь, поскольку ей присудили еще 12 суток ареста.

30 сентября Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло — известного юриста и правозащитника, который был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета, Дмитрия Завадского и других. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета.

Ольга Шпарага. Фото: tut.by. Представителем по экономическим реформам экс-кандидат в президенты назначила экономиста Алеся Алехновича, который является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, занимается разработкой экономическихреформ для Беларуси.

5 октября Тихановская назначила своим старшим политическим советником члена политсовета Объединенной гражданской партии (ОГП) Александра Добровольского, который является директором Восточноевропейской школы политических исследований (зарегистрирована в Украине).

Советником по международным отношениям Тихановская назначила белорусского журналиста Франака Вячорку, который также является аналитиком Атлантического совета (аналитический центр со штаб-квартирой в Вашингтоне) и вице-президентом платформы Digital Communication Network, объединяющей экспертов в различных областях в целях совместного создания инструментов и продуктов для СМИ, бизнеса, организаций гражданского общества.

Экс-кандидат в президенты также назначила своим представителем по делам молодежи и студентов активистку инициативы "Молодежный блок" и члена основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Алану Гебремариам.

Тихановская ранее заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений Основного закона в редакции 1994 года. Председателем этой комиссии является председатель Верховного совета Беларуси 12-го созыва (1994—1995), заслуженный юрист Беларуси Мечислав Гриб, координатором работы — экс-председатель ОГП, депутат ВС Беларуси 12-го (1990—1995) и 13-го созывов, глава центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" Анатолий Лебедько. Они стали ее представителями по конституционной реформе.