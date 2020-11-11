Под Светлогорском грибник нашел завернутый в целлофан труп

/ Происшествия
Просмотров: 544

10 ноября в лесу под Светлогорском грибник обнаружил труп мужчины – тело было завернуто в целлофан.

Повреждения на теле погибшего свидетельствовали о насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины – 56-летнего жителя Светлогорска. Выяснилось, что днем ранее в РОВД поступило заявление о его исчезновении.

Дальнейшее расследование выявило картину трагедии. Оказалось, что вечером 6 ноября житель Светлогорска в автомастерской выпивал со своим работодателем. Между мужчинами возник конфликт. 59-летний хозяин гаража избил собутыльника домкратом и уснул. Пострадавший скончался от полученных травм.

Утром владелец СТО вывез труп в лес, а на месте трагедии навел порядок. Однако полностью скрыть следы преступления не удалось, отмечает пресс-служба МВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство труп Город: Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

«В отца стреляли со спины в упор». В Жабинке похоронили Геннадия Шутова

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение