Новый суточный рекорд случаев COVID-19 — 1057 заболевших

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 109 357 (+1057 за последние сутки), скончалось 1022 (+6) человека, сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки прирост новых случаев коронавирусной инфекции увеличился: 10 ноября было зафиксировано 1038 зараженных и пять смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 92 266 пациентов (620 за последние сутки).

Проведен 2 750 021 тест на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 29 631.

11 ноября на всех предприятиях и в организациях всех форм собственности Полоцкого района Витебской области введен обязательный масочный режим и максимально сокращено число массовых мероприятий.

Ранее, напоминает БелаПАН, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции масочный режим был введен в Могилеве, Бобруйске, Кличевском и Кричевском районах (Могилевская область), Лиде и Островецком районе (Гродненская область), а также на всей территории Гомельской области.

В Бресте по 10 декабря включительно введен запрет на работу после 23 часов объектов общественного питания, дискотек, ночных клубов и других развлекательных и игорных учреждений; отменено проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях, мероприятий в торгово-развлекательных и торговых центрах, магазинах, групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и других мероприятий.