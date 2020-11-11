Интернов и студентов-медиков направляют в больницы и поликлиники помогать работать с ковидными больными
Врачей-интернов Белорусского государственного медицинского университета независимо от специальности интернатуры отправляют работать в поликлиники.
Они будут осуществлять визиты на дом и участвовать в контактных бригадах, выезжающих к пациентам с COVID-19.
Телеграм-канал «Рупор БГМУ» опубликовал соответствующее распоряжение Министерства здравоохранения.
Канал также сообщил, что 4-й курс лечебного факультета вуза снимается для работы в call-центрах поликлиник «за счет срезания учебных часов».
Телеграм-канал Минздрава сообщал, что около сотни старшекурсников Витебского медуниверситета направлены в больницы областного центра помогать врачам лечить пациентов с COVID-19.
Кроме того, в Гродненском государственном медуниверситете «есть резерв в 100 человек, который будет задействован при необходимости для помощи медикам при работе с пациентами с коронавирусной инфекцией».
По официальной статистике Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси 10 ноября достигло 108 300 (+1038 за последние сутки). За сутки скончались пять человек с выявленной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество умерших достигло 1016.
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