Член основного состава КС Андрей Егоров арестован на 12 суток
Член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, директор Центра европейской трансформации известный политолог Андрей Егоров 11 ноября осужден на 12 суток административного ареста, сообщает пресс-служба КС в своем телеграм-канале.
По информации совета, он содержится в изоляторе в Жодино.
Егоров был
Ранее политолога уже арестовывали за участие в акции протеста. 6 сентября его задержали в районе улицы Чеботарева, где были массовые задержания демонстрантов, которые организованно шли в центр Минска для участия в Марше единства. Впоследствии ему назначили