Член основного состава КС Андрей Егоров арестован на 12 суток

Член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, директор Центра европейской трансформации известный политолог Андрей Егоров 11 ноября осужден на 12 суток административного ареста, сообщает пресс-служба КС в своем телеграм-канале.

По информации совета, он содержится в изоляторе в Жодино.

Егоров был задержан 8 ноября в Минске во время Марша народовластия. После задержания его доставили в Московский РУВД столицы.