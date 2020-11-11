Член основного состава КС Андрей Егоров арестован на 12 суток

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Член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, директор Центра европейской трансформации известный политолог Андрей Егоров 11 ноября осужден на 12 суток административного ареста, сообщает пресс-служба КС в своем телеграм-канале.

По информации совета, он содержится в изоляторе в Жодино.

Егоров был задержан 8 ноября в Минске во время Марша народовластия. После задержания его доставили в Московский РУВД столицы.

Ранее политолога уже арестовывали за участие в акции протеста. 6 сентября его задержали в районе улицы Чеботарева, где были массовые задержания демонстрантов, которые организованно шли в центр Минска для участия в Марше единства. Впоследствии ему назначили 10 суток ареста, напоминает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти административный арест Персона: Андрей Егоров

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