В некоторых минских вузах вводят масочный режим и дистанционное обучение

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в некоторых вузах Минска вводится масочный режим, а обучение частично переводится в дистанционный формат, сообщает БелаПАН.

Так, с 11 ноября по 31 декабря на дистанционное обучение переходят отдельные группы Белорусского государственного университета (БГУ), в которых где выявлен повышенный уровень заболеваемости студентов.

В числе дополнительных мер предусматривается доступ студентов БГУ на территорию университета «только согласно расписанию и по согласованию с деканатами». В БГУ также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, на территории вуза действует масочный режим.

Отдельные группы Белорусского национального технического университета (БНТУ), в которых зафиксированы случаи массового заболевания коронавирусом, также учатся дистанционно.

С 10 ноября до особого распоряжения введен масочный режим в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), некоторые учебные группы переведены на онлайн-обучение.

В Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) также частично введено дистанционное обучение — для отдельных факультетов, курсов и групп, по отдельным дисциплинам.

В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) и Белорусском государственном университете физической культуры (БГУФК) введен масочный режим.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вузы Город: Минск

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