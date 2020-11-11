Брали валюту и драгоценности. В Бресте задержали подозреваемых в серии крупных краж из частных домов

Двух подозреваемых в серии квартирных краж задержали 5 ноября в Бресте на парковке возле железнодорожного вокзала.

Как считает следствие, 38- и 40-летние мужчины причастны к кражам из частных домов, которые были совершены, начиная с сентября, в микрорайонах Бреста и пригородной деревне Митьки.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники проникали в жилища через веранды и брали исключительно драгоценности и деньги. Так, из одного из домов воры вынесли 7 тысяч долларов, 1,4 тысячи евро, 100 тысяч российских рублей и золотое кольцо. В другом доме их добычей стали 1,7 тысячи долларов.

Возбуждены уголовные дела за кражи. Задержанные находятся под стражей.

Следствие сообщает, что старший из фигурантов дела только в августе освободился из мест лишения свободы, а ранее являлся участником преступной группы «Черненские», которая в конце 90-х — начале 2000-х занималась хищениями из коттеджей.