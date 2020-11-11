Наталья Кочанова не может понять, почему медики выходят на улицы, и считает это странным

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова призвала медиков решать проблемные вопросы на «диалоговых площадках» и заявила, что «диалога на улицах не будет».

Выступая 10 ноября в ходе видеоконференции с руководителями медучреждений, Кочанова выразила недоумение, что медики выходят на акции протеста.

«Сегодня, если есть у кого-то такая необходимость, — работают диалоговые площадки (мы практически подошли к завершению). Если у кого-то есть какая-то потребность: учреждение ваше, университет, поликлиника, больница хотели бы встретиться с кем-то из руководителей, высших должностных лиц, руководства страны — пожалуйста, мы готовы встретиться с вашими коллективами. Диалога на улицах не будет — предупредите их! Если кто-то хочет высказать свое мнение — пожалуйста, мы готовы к диалогу. Но не в формате вот этих выходов протестных! Это крайне плохо! Я еще раз вам говорю — ни к чему хорошему это не приведет», — заявила Кочанова (аудиозапись ее выступления разместил телеграм-канал «Белые халаты»).

Она отметила, что «врачи — высокообразованные, интеллектуальные люди».

«Ну, в конце концов, если возникают вопросы, и их вам не удается решить со своими подчиненными, я готова приехать, министр здравоохранения, заместитель министра. Но на улицы мы не пойдем с ними разговаривать, — подчеркнула Кочанова. — Почему я про это говорю? Потому что начинаются какие-то выходы и подходы через кого-то — вот, подскажите власти, она должна идти на диалог. Мы готовы к диалогу, но он должен быть цивилизованным. Но просто так выражать свое протестное настроение, выходя зачем-то на улицы, непонятно для чего! Что это? Я еще понимаю, мы встречаемся со студентами, разговариваем с ними, но когда взрослые люди, состоявшиеся люди, занимаются этим — это неправильно».

«Кроме того, вы люди самой гуманной профессии, вы должны лечить людей, а если у вас есть свои какие-то убеждения — это имеет место быть, но это должно быть цивилизованно, я еще раз повторю», — сказала глава Совета Республики.

Она заявила, что задерживают медиков «не за убеждения (они у каждого могут быть свои), а за нарушения закона, когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок».

«Вот за что их привлекают к ответственности. И будут привлекать впредь, мы правовое государство, где, как об этом говорит Конституция, действуют законы. И соблюдение законов обязательно для всех, — подчеркнула Кочанова. — Не надо устраивать вакханалию! Все эти мирные акции ни к чему хорошему не приводят. Посмотрите кругом, что происходит в мире, и вы убедитесь в этом».

Глава Совета Республики обратила внимание участников видеоконференции, что «руководитель — знак равенства идеолог», и призвала «разговаривать с людьми».

Кочанова также призвала профсоюз работников здравоохранения «активно работать со своими членами, чтобы не было выхода». «Если люди выходят из профсоюзной организации, значит, вы недорабатываете. Включайтесь в работу очень активно, проедьтесь, поговорите с людьми, у вас же везде разветвленная сеть профсоюзных активистов», — сказала она.

«Так, как поступают медики сейчас иногда, — это, по крайней мере, странно», — резюмировала чиновница.

Белорусские медики активно участвуют в акциях протеста. Многие из них публично призвали власти в многочисленных видеообращениях прекратить задержания, избиения сограждан, протестующих против фальсификации президентских выборов.