Минское «Динамо» начинает выездную серию без главного тренера

11 ноября минское «Динамо» проведет первый матч очередной выездной серии регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске «зубры» сыграют против «Сибири».

Крэйг Вудкрофт. Фото hcdinamo.by

Игроками «Динамо» в этом матче будет руководить помощник главного тренера Михаил Грабовский. Сам Крэйг Вудкрофт остался в Минске из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

«Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. И, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы», — рассказал Вудкрофт клубной пресс-службе.

Действиями команды в отсутствие главного тренера будут руководить его помощники — Михаил Грабовский, Павел Перепехин и Андрей Мезин.

В начале октября тренерский штаб и ряд ведущих игроков «Динамо» уже уходили на двухнедельную самоизоляцию. В те дни командой с тренерской лавки руководили Дмитрий Басков и Константин Кольцов.

На выезде «зубры» проведут три матча. Помимо сегодняшней игры с «Сибирью», динамовцам предстоят встречи в Хабаровске с «Амуром» (13 ноября) и в Нур-Султане с «Барысом» (15 ноября). Ближайший домашний матч — 19 ноября против «Сочи».