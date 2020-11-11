У Гродненского района появились собственные герб и флаг

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Указом Александра Лукашенко от 10 ноября основаны герб и флаг Гродненского района.

На гербе изображена голова зубра золотистого цвета с серебристыми рогами на фоне красного варяжского щита. Флаг представляет собой полотнище красного цвета с изображением герба района на нем.

Данные геральдические символы являются собственностью Гродненского района, право распоряжаться которыми имеет Гродненский райисполком.

Герб и флаг могут размещаться на зданиях, где находятся органы местного управления и самоуправления района, в помещениях для заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.

Использовать герб и флаг можно во время государственных праздников, торжественных мероприятий, при проведении народных, трудовых, семейных праздников, спортивных игр и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
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Тэги: Гродненский район геральдика герб флаг Город: Гродно

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