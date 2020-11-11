Лукашенко пытается оправдаться за свое распоряжение не впускать обратно врачей, уехавших работать за рубеж

На встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой 10 ноября Александр Лукашенко упомянул про врачей, которых он недавно предостерегал от выезда за рубеж, в частности Польшу, по призыву властей этой страны.

«Недавно я говорил по поводу врачей . Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация… Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что у Беларуси есть опыт, хорошие специалисты и врачи. «Хотите, чтобы мы вам (речь о зарубежных странах. — прим. пресс-службы.) помогали, — пожалуйста. Мы вам будем помогать, будем вас консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, будем вас лечить, если это надо. Но прежде всего мы должны заботиться о своем народе, о своем государстве. Так же, как и поляки. Но это наши соседи. И польское население, поляки ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до двух миллионов протесты в самой Польше. Населению Польши не нравится та политика, которую проводит там Дуда и прочие», — сказал Лукашенко.

Он также уверен, что белорусским врачам никто там не даст нормально работать: «Будут второстепенную какую-то, третьестепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом».

«Поэтому я их предупреждаю: смотрите, прежде чем выехать туда. Вот в чем моя позиция, а не потому, что я тут закрылся и никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться, мы не сможем закрыться. У нас экспортно ориентированная экономика, и мы не Америка, не Китай и даже не Россия, чтобы закрыться. Мир совершенно другой», — отметил Лукашенко.

Читайте также:

В то же время, по его словам, никому не запрещается выезжать. «Кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем — есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал — там живи и получай эти услуги. Потому что здесь же у нас дотируется, и здравоохранение фактически за государственный счет. Образование тем более у нас государственное. Это же мы все платим за это. А он там сидит, он же не платит никаких налогов. Поэтому людям надо доносить эту правду, горькую правду, и не рассчитывать, что за нас решит кто-то какие-то вопросы», — сказал Лукашенко.